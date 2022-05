Hogwarts Legacy ha un inaspettato 'video ASMR' che ci mostra le ambientazioni del gioco

Hogwarts Legacy è un nuovo gioco ispirato alla famosa serie di libri e film di Harry Potter che arriverà su PC e console entro la fine dell'anno.

Mentre Warner Bros., Avalanche e Portkey Games hanno già mostrato un corposo video gameplay qualche tempo fa incentrato su tutto quello che i giocatori saranno in grado di fare al suo interno, ora hanno pubblicato qualcosa di leggermente diverso. Questa volta è un video ASMR con alcuni degli ambienti del gioco, dai giardini del castello a Hogsmeade.

"La pioggia cade in una tranquilla serata primaverile a Hogwarts Legacy: è tempo di rilassarsi con una tranquilla passeggiata nel parco del castello e oltre, fino a Hogsmeade. Godetevi i suoni del mondo magico" si legge nella descrizione del video che potete trovare proprio qui sotto.

Per gli amanti dell'ASMR che non vedono l'ora di mettere le mani sul gioco questo video piacerà sicuramente. Vi ricordiamo che Hogwart Legacy dovrebbe arrivare alla fine dell'anno: attualmente non c'è ancora una data di uscita ufficiale.

Fonte: Push Square