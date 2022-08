Hogwarts Legacy a tutto relax con un video ASMR che ci mostra gli splendidi giardini del castello

Nonostante il rinvio nel 2023, Hogwarts Legacy rimane una delle versioni più attese attualmente in fase di sviluppo. I libri di Harry Potter hanno offerto uno sguardo in un mondo pieno di magia e mistero e un videogioco 3D offrirà un'opportunità unica per esplorare quel mondo.

Sfruttando questa idea, lo sviluppatore Avalanche Software ha messo insieme un nuovo trailer che offre uno sguardo più da vicino all'ambientazione di Hogwarts Legacy sotto forma di un video ASMR.

Il trailer "A Hot Summer Day" di Hogwarts Legacy è uno sforzo di marketing unico per l'industria dei videogiochi. Non si concentra su nessuna caratteristica, non ci sono dettagli sulla storia e non c'è nemmeno alcun lavoro vocale all'interno. Invece, il video di 20 minuti offre un tour delle aree oltre le mura di Hogwarts: aree delle fattorie, i ruscelli, la costa e i nascondigli visitati dai maghi.

In quanto video ASRM, l'obiettivo del filmato è fornire qualcosa che crei una reazione fisica ai trigger uditivi e visivi. Vi ricordiamo che ora Hogwarts Legacy è programmato per il 10 febbraio 2023 su PC e console. Il gioco verrà mostrato durante la Gamescom Opening Night Live.

Fonte: PlayStation LifeStyle