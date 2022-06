Hollow Knight: Silksong potrebbe essere stato influenzato dalla pandemia secondo Geoff Keighley

Di Hollow Knight Silksong non si sa molto: il team di sviluppo è stato molto silenzioso in questo periodo ed i fan ovviamente vogliono saperne di più. Ora, Geoff Keighley durante una nuova intervista sembra aver condiviso qualche dettaglio sullo sviluppo del gioco.

Geoff Keighley, responsabile dei The Game Awards e del Summer Game Fest, ha condiviso in un recente incontro con GameSpot che lo sviluppo del titolo potrebbe essere stato "molto influenzato" dalla pandemia. Team Cherry, responsabile di Hollow Knight: Silksong, non lo ha confermato, ma senza dubbio Keighley è una fonte molto affidabile in questi casi.

Molti altri sviluppatori ed editori sono stati colpiti dalla pandemia e continuano a lottare per problemi ad essa correlati, e dato che il Team Cherry è un team così piccolo, non sorprende sapere che potrebbero essere stati colpiti a un livello maggiore.

Hollow Knight Silksong verrà mostrato durante uno dei tanti eventi fissati questo mese? Non ci resta che attendere e vedere se il tanto atteso capitolo di Team Cherry farà la sua apparizione.

