Hollow Knight Silksong quando esce? Un gioco ironizza sull'uscita dell'attesissimo titolo di Team Cherry

Annunciato nel 2019, inizialmente Hollow Knight Silksong doveva essere il primo e unico DLC a pagamento di Hollow Knight, ma poi Team Cherry ha deciso di espanderlo e ampliarlo fino a farlo diventare un gioco vero e proprio, con ancora più contenuto del precedente.

Purtroppo, salvo qualche comunicazione estemporanea e alcuni gameplay, Silksong è scomparso dai radar e le sue supposte presenze, poi rivelatesi ovviamente assenze, ai Nintendo Direct sono diventate un piccolo meme della community. “When Silksong” impazza ovunque nel web, a dimostrazione che la risonanza del primo titolo ha raggiunto un elevatissimo numero di fan.

In questo contesto, Mister Morris, il team di sviluppo dietro l’ìndie recentemente uscito Haiku, The Robot, ha inserito un riferimento a Silksong, o più in particolare alla sua uscita, all'interno del gioco: una tomba sulla cui lapide è inciso “Alle persone in un futuro lontano, se troveranno la mia tomba, chiedo ciò: è già uscito Silksong?”.

La nuova avventura di Team Cherry con protagonista Hornet, insomma, continua ad essere molto attesa e a farsi molto attendere.

Fonte: GamesRadar