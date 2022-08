Homicidal All-Stars è un nuovo titolo strategico a turni ambientato in un brutale reality show

Good Shepherd Entertainment e Artificier, nuovo studio di sviluppo fondato dai creatori di Hard West e Phantom Doctrine, hanno annunciato Homicidial All-Stars, un nuovo strategico a turni ambientato in un mondo distopico dove eroi caduti in disgrazia e personaggi dalla dubbia levatura morale mettono in gioco la loro sopravvivenza in un reality show cruento, brutale e violento.

In questo mondo sopravvive chi sa stare meglio davanti alle telecamere e toccherà a noi, finiti in questo show nostro malgrado, essere alla mercé di un pubblico chiassoso fatto da persone ormai divise fra fasce di reddito davvero distanti, distrutto dai cambiamenti climatici e dalle guerre. Un futuro molto simile al nostro presente, non trovate?

Homicidal All-Stars promette un gameplay piuttosto variegato, e ogni livello sarà in pratica una puntata dello show. Si potrà costruire il proprio party di concorrenti scegliendo fra varie classi ognuna dotata dei propri alberi di abilità specifici, personalizzare l’equipaggiamento e scegliere come affrontare le sfide che il gioco ci metterà davanti in un ambiente urbano pieno di trappole e nemici pronti ad ammazzarci al minimo errore di calcolo.

Ma se parliamo di reality non possiamo fare a meno di citare due voci fondamentali: pubblico e sponsor. Se acquisiamo fama fra i primi, magari tramite mosse spettacolari ed esplosioni, potremo acquisire contratti con degli sponsor che si tradurrà in nuovi oggetti e ricompense bonus. Senza calcolare che i registi per conquistare più pubblico possibile tireranno fuori dal cilindro sorprese più o meno infami.

Anche il backstage non è stato ignorato: si potranno registrare confessionali, parlare con gli altri concorrenti e scoprire qualche dettaglio sulla natura del programma. Il titolo sarà integrato con Twitch, ed i follower potranno influire nel bene o nel male l’andamento della partita del loro streamer preferito.

Homicidal All-Stars non ha ancora una data di rilascio, ma sarà disponibile su PC, Steam e Gog.com entro la fine dell’anno.