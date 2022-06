HoneySelect2Libido DX è il più venduto su Steam in Italia dopo F1 Manager 2022, ed è un gioco porno.

Dando un'occhiata ai titoli più venduti su Steam in questo momento, non si può non notare un certo HoneySelect2Libido DX, piazzato al secondo posto ─ nel momento in cui viene scritta questa news ─ subito dietro il nuovo F1 manager 2022. Prodotto da Illusion Games, questo titolo è un po' particolare in quanto possiede diversi contenuti espliciti e personaggi femminili poco vestiti. Sì, insomma, è un gioco porno.

Il che fa un certo effetto, non solo per il prezzo (61,99€), ma perché si ritrova tra Stray, F1 22, Farming Simulator e il sempre presente Steam Deck. Evidentemente l'accoppiata donne e motori funziona anche in campo videoludico ma è probabilmente la prima volta che accade qualcosa del genere.

HoneySelect2Libido DX è così bello? Guardando in giro ─ su Steam ovviamente ─ si intuisce che si tratta di un simulatore di "appuntamenti" e possiede un editor dei personaggi decisamente dettagliato. Non aspettatevi una recensione qui su Eurogamer.it benché meno una live a riguardo. Esistono siti più adatti e ovviamente qui sotto troverete il trailer di F1 Manager 2022 e non di quello.

