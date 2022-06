Horizon 2074: il team della serie TV di Horizon Zero Dawn comprende talenti di The Boys e The Expanse

Sono stati rivelati i primi dettagli sulla troupe che lavorerà al prossimo adattamento televisivo di Horizon di Sony.

Come ha rilevato il giornalista Jeff Grubb, sul sito web della Directors Guild of Canada Ontario è stato pubblicato un elenco dei membri della troupe coinvolti nel progetto.

L'elenco contiene 27 nomi, tra cui il primo assistente alla regia Jack Boem (The Boys, Resident Evil: Welcome to Raccoon City) e l'art director Michele Brady (The Expanse, Saw 2).

A maggio Sony ha annunciato di essere al lavoro su un adattamento televisivo di Horizon, che sarà trasmesso su Netflix.

Grubb ha successivamente affermato che lo show si chiamerà Horizon 2074 e che si svolgerà su due linee temporali.

Here is the crew for Horizon 2074. This confirms the name as well as filming in Toronto. As I reported previously, the show will likely be set in Toronto as per conditions of tax incentives. https://t.co/J20WWdtRN6 — Jeff Grubb, No. 3 games journalist (@JeffGrubb) June 27, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

I giochi per PlayStation, Horizon Zero Dawn del 2017 e Horizon Forbidden West del 2021, sono ambientati circa 1.000 anni dopo la caduta dell'umanità.

"Lo show, così come è stato concepito al momento, si chiama Horizon 2074 e si dividerà tra la linea temporale che vedete nei giochi e quella in cui le cose iniziano a cadere", ha affermato Grubb in un recente video di Giant Bomb.

"L'idea è che non si tratti di un reboot o di un remake o di una sorta di rivisitazione della trama del gioco. Avrà luogo parallelamente e spiegherà altri elementi accaduti nel gioco".

A maggio Sony ha anche annunciato che sta lavorando a un adattamento televisivo di God of War con Amazon e a un film di Gran Turismo diretto dal regista di District 9 Neill Blomkamp.

Nel frattempo le riprese della serie TV di The Last of Us di HBO sono terminate questo mese.

Fonte: VGC.