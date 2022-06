Horizon Call of the Mountain per PlayStation VR2 sarà tra i protagonisti dello State of Play

Sony ha confermato che Horizon Call of the Mountain farà parte della presentazione dello State of Play di domani.

Un tweet rivela che il gioco sfoggerà un "nuovo look" su PlayStation VR2, che ad oggi è l'unico gioco mostrato ufficialmente per i visori di nuova generazione. Oltre ad Horizon Call of the Mountain ci saranno altri titoli per il nuovo visore per realtà virtuale che verranno mostrati.

Non ci saranno solo giochi VR però, perché ricordiamo che PlayStation nella serata di domani ha in cantiere anche alcuni annunci e aggiornamenti sui giochi third-party. Si prospetta quindi una serata assolutamente da non perdere. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet.

Tomorrow: Get a new look at Horizon Call of the Mountain for #PSVR2 during State of Play.



The show kicks off at 3pm Pacific / 6pm Eastern / 11pm BST: https://t.co/3lqi9H2KNx pic.twitter.com/xUISEgI3xO — PlayStation (@PlayStation) June 1, 2022

Vi ricordiamo che noi di Eurogamer seguiremo la diretta, pertanto rimanete sintonizzati con noi per sapere tutti i dettagli che verranno mostrati durante l'evento.