PlayStation VR2 e Horizon Call of the Mountain sono 'super impressionanti' per Alanah Pearce

PlayStation VR2 è stato annunciato da diverso tempo ormai, ma per adesso non sappiamo con esattezza quando sarà disponibile. Tuttavia giovedì 2 giugno allo State of Play di Sony sono stati condivisi alcuni dei giochi che arriveranno una volta che il visore raggiungerà il mercato.

Tra i giochi mostrati troviamo il tanto atteso Horizon Call of the Mountain, che durante l'evento ha ricevuto un video gameplay. A tal proposito la sceneggiatrice di Sony Santa Alanah Pearce, attraverso il suo canale YouTube ufficiale ha condiviso qualche piccolo dettaglio in più sia sul gioco che sul visore.

"Ci ho giocato", ha dichiarato riferendosi a Horizon Call of the Mountain. “Ecco perché ho provato PSVR2, l'ho giocato. Tecnicamente non mi è permesso parlarne, quindi credo che tutto quello che dirò è che l'ho trovato molto, molto interessante. In realtà sono rimasta molto colpita da PSVR2 in generale. Sfortunatamente non posso dire di più". Ecco il suo commento al minuto 7:32.

Attualmente Horizon Call of the Mountain non ha ancora una data di uscita ma sarà disponibile esclusivamente per PSVR2.

Fonte: PushSquare