Horizon Call of the Mountain per PSVR2 in un nuovo video gameplay. Nuova patch per Horizon Forbidden West

Durante lo State of Play è stato mostrato come promesso un nuovo video gameplay per Horizon Call of the Mountain, il titolo di Guerrilla Games per PlayStation VR2.

Il titolo, sviluppato esclusivamente per visore PlayStation, presenta una visuale in prima persona. Il nuovo filmato pubblicato durante lo State of Play ha mostrato i meravigliosi mondi di Horizon in prima persona, mentre un giocatore si arrampica su vette ripide e combatte immensi e intimidatori nemici meccanici che i fan di Horizon conoscono così bene. I giocatori prenderanno le redini di un nuovo personaggio, usando arco, freccia e lancia per sopravvivere.

La patch aggiunge un nuovo livello di difficoltà, la possibilità di resettare le abilità, la modalità new game plus e la trasmogrificazione. Non solo, ma la patch include una "fedeltà visiva migliorata". Non si sa esattamente cosa sia, ma probabilmenteil gioco avrà un aspetto migliore dopo aver installato l'aggiornamento. Infine, sono stati inseriti nuove armi da trovare e trofei da ottenere. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Horizon Call of the Mountain non ha ancora una data di uscita.