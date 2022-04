Horizon Forbidden West si aggiorna alla versione 1.11 tra bilanciamento e correzione di bug

L'ultimo aggiornamento per Horizon Forbidden West è ora disponibile, fornendo aggiornamenti di bilanciamento, una serie di correzioni e molto altro. Ai fini di questo aggiornamento, lo sviluppatore Guerrilla ha affermato di aver combinato gli aggiornamenti 1.10 e 1.11 in un'unica patch ed è ora disponibile su PlayStation 5 e PlayStation 4.

In termini di correzioni, la missione principale 'Il cielo infranto' non dovrebbe più impedire ai giocatori di interagire con Kotallo dopo aver viaggiato velocemente. Inoltre, la missione 'Le ali dei dieci' potrebbe, in rare occasioni, bloccare l'aggiornamento dell'obiettivo, ma adesso con la nuova patch è stato risolto.

Ci sono anche alcune modifiche all'interfaccia utente, incluso il modo in cui Forbidden West ora evidenzierà correttamente una missione scelta nella scheda Missioni nel diario. C'era anche un problema che causava uno schermo nero per alcuni giocatori al banco di lavoro, ma anche quello è stato risolto.

Le correzioni sono tante e possono essere trovate a questo indirizzo. Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West è disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: VGC