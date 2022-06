Horizon Forbidden West entusiasma Digital Foundry! Con il nuovo update la Modalità Performance è fantastica

Recentemente Horizon Forbidden West ha ottenuto un nuovo aggiornamento e, oltre alla modalità New Game Pass e un nuovo livello di difficoltà, c'è stato spazio anche per un miglioramento alla grafica e alla modalità Performance. Ora, in un nuovo video, Digital Foundry analizza cosa è cambiato con questa patch.

Per testare i miglioramenti dell'aggiornamento, il portale ha confrontato diversi momenti di gioco e confermato le differenze. Insieme ai miglioramenti in Horizon Forbidden West, Guerrilla Games ha fornito un rendering differenziato nella vegetazione e nella qualità dei riflessi, evitando l'effetto di shimmering, dove le texture di bassa qualità possono risaltare tra quelle già elaborate dalla console.

Questo salto è stato possibile, secondo Digital Foundry, solo a causa delle modifiche all'anti-aliasing, responsabile del miglioramento di personaggi e oggetti sparsi per la scena, riducendo il rischio di presentare immagini frastagliate o distorte durante il gioco. Qui di seugito potete dare uno sguardo alla video analisi.

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West è disponibile per PS5 e PS4.

Fonte: Digital Foundry