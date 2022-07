Horizon Forbidden West aumenta del 94% le vendite in UK grazie alle nuove scorte di PS5

L'apprezzato Horizon Forbidden West di Guerrilla ha visto un aumento delle vendite del 94% in UK grazie alle nuove scorte di PS5.

Games Industry ha pubblicato un nuovo articolo relativo al mercato inglese, condividendo i dati di vendita del Regno Unito.

Nella top 10 UK, Horizon Forbidden West figura al secondo posto, ma con un fortissimo incremento delle vendite. Come già detto, l'aumento è collegato alle nuove scorte di PS5 e, questa, in generale è una buona notizia per i giocatori europei che ancora non hanno messo le mani sulla console.

Nonostante le fortissime vendite di Horizon Forbidden West, il titolo di Guerrilla ha lasciato la testa della classifica a F1 2022.

Qui sotto, potete leggere la Top 10 UK:

F1 2022 Horizon Forbidden West Nintendo Switch Sports Lego Star Wars: The Skywalker Saga Mario Kart 8: Deluxe FIFA 22 Mario Strikers: Battle League Pokémon Legends: Arceus Minecraft (Switch Edition) Animal Crossing: New Horizons

Fonte: Gamesindustry.