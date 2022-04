Horizon Forbidden West e LEGO: il set Collolungo ha una data di uscita!

Se siete fan di Horizon Forbidden West e appassionati di LEGO, abbiamo delle ottime notizie per voi.

Il set ispirato al Collolungo del titolo di Guerrilla, avvistato per la prima volta sul finire del 2021, ha ora una data di lancio ufficiale.

Dal sito di LEGO, apprendiamo che Horizon Forbidden West: Collolungo sarà disponibile a partire dal prossimo 1 maggio al prezzo di 79,99 €.

Sul sito italiano possiamo anche leggere la descrizione del prodotto:

"Costruisci un eccezionale modello in mattoncini LEGO (76989) della macchina più rappresentativa di Horizon nel Forbidden West: Collolungo. Usa tecniche di costruzione intelligenti per catturare i dettagli autentici di questa macchina per le comunicazioni, dalla sua testa liscia a forma di disco alle lunghe gambe sottili".

"Esponi Collolungo con i dettagli del paesaggio di Horizon realizzato in mattoncini, che include un albero di betulla e un semaforo arrugginito.La nuova minifigure di maggio 2022 del personaggio di Aloy, con rispettive armi e un osservatore dagli occhi blu, gialli o rossi, completano un pezzo da esposizione sbalorditivo".

Fonte: Lego.