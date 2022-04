Horizon Forbidden West: disponibile la patch 1.12 che migliora IA, animazioni e sistema di illuminazione

Nonostante Elden Ring, Horizon Forbidden West è stato un successo e continua a esserlo. L'open world prodotto da Guerrilla non ha deluso le attese e si è già preparati al terzo capitolo che molto probabilmente sarà totalmente di nuova generazione.

Nel frattempo però bisogna portare avanti questo e aspettando un eventuale DLC ci si concentra sull'ottimizzazione e alla risoluzione di alcuni bug, alcuni che interessavano anche l'andamento delle quest principali. La nuova patch 1.12 è composta da un lungo changelog e va a interessate quasi ogni aspetto del titolo.

Ad esempio troviamo alcune implementazioni tecniche come al sistema di illuminazioni e alle animazioni facciali e non durante le cutscene, oltre che ad alcune ottimizzazioni audio. Come detto vengono risolti anche alcuni bug che non permettevano il corretto andamento delle quest, tanto da costringere i giocatori a riavviare il gioco, oltre ad affinamenti all'intelligenza artificiale di alcune macchine. Potrete vedere il changelong completo dal link qui sotto.

Fonte: Reddit