Horizon Forbidden West si aggiorna alla versione 1.17 e aggiunge VRR e una nuova modalità grafica

Guerrilla Games ha pubblicato una nuova patch disponibile per Horizon Forbidden West, che aggiunge il supporto per la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e la frequenza di aggiornamento elevata (HFR) su PS5. Si tatta di una buona notizia per i fan.

Il VRR offre un ridimensionamento dinamico della risoluzione a 60 Hz e, insieme a HFR, punta a una frequenza di aggiornamento compresa tra 60 e 120 Hz. C'è anche una nuova modalità grafica "Balanced" che fornisce una frequenza di aggiornamento di 40 Hz sui display di supporto.

Altre correzioni e modifiche includono le frecce elementali degli archi completamente potenziati che ora fanno esplodere correttamente i contenitori invece di distruggerli. Ora anche le frecce di precisione d'élite dovrebbero infliggere più danni ai nemici colpiti da fragilità.

Per maggiori dettagli, a questo link potete controllare le note complete della patch. Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West è disponibile per PS4 e PS5.

Fonte: Reddit