Horizon Forbidden West il VRR e la nuova modalità grafica non convincono?

Qualche giorno fa è stata rilasciata l’update 1.17 di Horizon Forbidden West, che ha introdotto il supporto al VRR e una nuova modalità grafica per PlayStation 5. Grazie ad uno Youtuber possiamo scoprire difetti e pregi di questa modalità chiamata Bilanciata.

Analista De Bits, lo youtuber che si è occupato di questa analisi ci ha mostrato in un video come queste modalità, purtroppo, non vanno a stravolgere di molto gli equilibri. La modalità bilanciata permette di giocare ad una risoluzione 4K nativa con un framerate fisso a 40fps ma l’utente ha sottolineato come le differenze in termini grafici rispetto alla modalità Risoluzione sono davvero minime, ma l’anti-aliasing funziona meglio sull’opzione che ci permette di giocare a 30fps.

Analista de Bits sostiene che la modalità migliore per giocare a questo titolo sia quella denominata Prestaioni, in quanto offre una fludità maggiore pur rinunciando al 4K, che oltretutto mostra una minima differenza con le altre modalità.

Anche il supporto al Variable Refresh Rate (VRR) soffre di qualche problema, e stando a quanto affermato dallo youtuber, attivando la modalità a 120Hz si va incontro a frequenti episodi di stuttering. Insomma, non proprio un successore per Guerrilla che speriamo ponga presto rimedio a questi problemi.