Horizon Home è qui ed è la nuova stanza virtuale nel metaverso ideata da Mark Zuckerberg

Sembra che il metaverso sia la prossima frontiera dell'intrattenimento. Siamo probabilmente ancora nella sua preistoria ma qualcosina comincia a muoversi, con ovviamente Mark Zuckerberg in prima linea. Proprio oggi viene annunciata Horizon Home, una stanza virtuale in cui invitare i propri amici sottoforma di avatar per guardare, video, giocare con le varie app o semplicemente stare assieme ─ se proprio non volete vedere fisicamente nessuno.

Saranno presenti anche diversi contenuti in VR ed essendo Horizon Home una nuova feature per Oculus Quest, è chiaro come gli intenti si uniscano. Per l'occasione il patron di Meta, ha testato il tutto vivendo l'esperienza proposta da The Soloist VR insieme ad Alex Honnold, il free climber protagonista del film.

"Ho incontrato il leggendario scalatore Alex Honnold nel nuovo Horizon Home, lanciato con l'aggiornamento Quest v41 per portare la presenza social nella vostra casa virtuale non appena indossate il visore. Invitate gli amici a guardare i video insieme o a entrare nelle app direttamente dalla vostra casa virtuale. Altre opzioni per personalizzare lo spazio domestico sono in fase di sviluppo. Inoltre, date un'occhiata al film 360 di Alex, The Soloist VR, che vi porta a 1000 metri di altezza in arrampicata libera sulle Dolomiti!" ha dichiarato Mark Zuckerberg nel video.