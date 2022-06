Humankind riceve nuovi contenuti e arriverà anche su console

Humankind uscirà su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, e a confermalo è stato Amplitude Studios durante il Summer Game Fest. La data di uscita è fissata per il 4 novembre con il gioco disponibile su Xbox Game Pass al day one.

Questi porting sono gestiti da Aspyr Media, che ha recentemente gestito i porting di Star Wars Racer, Star Wars Republic Commando e Star Wars Knights of the Old Republic. Per l'occasione è stato anche pubblicato un nuovo trailer che potete visionare in calce a questo articolo.

Oltre alle notizie sul lancio su console, Amplitude ha rivelato e lanciato il pacchetto DLC Cultures of Latin America per € 8,99. Questa confezione contiene:

6 nuove culture: Caralans, Nazca, Taino, Inca, argentini e cubani

6 Nuove Meraviglie: Piramide del Sole – Teotihuacan, Stadio Maracana, Salar de Uyuni, Salto Angel, Lençóis Maranhenses e il Deserto di Atacama.

9 Popoli Indipendenti

15 eventi narrativi

Oltre 30 nuovi brani musicali a tema di gioco composti da Arnaud Roy

"Come grandi fan di Humankind, siamo entusiasti di collaborare con SEGA e Amplitude per portare questo fantastico gioco a un nuovo pubblico" ha affermato Michael Blair, Senior Director of Business Development "Con la nostra storia in questo spazio, sappiamo che saremo in grado di offrire un'esperienza di strategia profonda che brilla davvero su console".

Fonte: EGM