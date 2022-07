Hypercharge "mania" grazie all'uscita su Xbox, ma il gioco esiste da due anni!

Chi di voi ha sentito parlare di un certo Hypercharge in questi ultimi due anni? Se non siete tra quei cinque/dieci utenti che hanno risposto "certo", non sentitevi in colpa. Il marketing è croce e delizia e quando non si sa utilizzare o non si hanno capitali da investire in quest'ambito, pubblicizzare il proprio lavoro è quasi impossibile.

Servono eventi particolati, coincidenze astrali o l'uscita su un'altra console per far scoprire ai giocatori qualcosa di nuovo, che in realtà nuovo non è. Hypercharge infatti è uscito da due anni su PC e Nintendo Switch eppure, solo adesso molti giocatori sembrano interessarsi a questo shooter basato sulle action figures.

La valutazione su Steam è anche estremamente positiva (91%) ma su questa piattaforma non è mai riuscito a sfondare, nonostante sia multiplayer, sia online e offline. Vista l''uscita'arrivo su console Microsoft, in Digital Cybercherries, gli autori del titolo, devono aver pensato a una strategia aggressiva, facendo quasi pensare che Hypercharge sia appena uscito e mai arrivato su PC e Switch.

dear Xbox fans,



positive vibes. let's make this tweet go viral!



we are five adults who are making our childhood dream game where you play as "action figures"



✅RT and RT some more!



If you'd like to become an action figure on the Xbox, sign up here: https://t.co/siom0AIxZO pic.twitter.com/v3IuIjsf5I — Hypercharge | Xbox Players, Sign Up (Check Bio) 👇 (@HyperchargeGame) July 3, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Sul profilo ufficiale Twitter ad esempio, viene menzionata solo Xbox e soltato i loro giocatori senza alcuni riferimento a Steam e Nintendo. Con le giuste clip si è arrivati anche alla viralità, con una di queste che è arrivata a 13 milioni di visualizzazioni.

Questo ha portato a circa 25000 iscrizioni alla newsletter e a migliaia di "mi piace" sui social, ma tutta questa notorietà ha avuto anche effetti negativi. Prima o poi, la tossicità dei social network raggiunge tutti, anche Digital Cybercherries, criticati aspramente per non aver ancora comunicato la data di rilascio ufficiale su Xbox. Evidentemente è il prezzo del successo.

Fonte: Kotaku