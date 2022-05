I, The Inquisitor è un oscuro gioco fantasy in stile The Witcher ma pone l'accento sulla religione

Tra pochi mesi arriverà in accesso anticipato I Am Jesus Christ, un simulatore dove si segue lo stesso percorso del messia, dal suo battesimo alla risurrezione, in un racconto ispirato alle scritture del Nuovo Testamento. Ma se Gesù non fosse mai morto sulla croce? Con questa premessa, è stato annunciato I, The Inquisitor, un dark action RPG per PC, PS5 e Xbox Series X|S che ci porta in un mondo molto diverso.

Basato sulla fortunata saga dei libri fantasy scritta da Jacek Piekara, I, The Inquisitor ci porta in un universo religioso parallelo dove, una volta sulla croce, Gesù cade in una trance di rabbia sproporzionata, riesce a liberarsi e scatena un ondata di violenza per vendicarsi di tutti i malvagi. "Passano i secoli e, ora, un esercito di fanatici inquisitori impone la fede cristiana con sangue e fuoco", aggiungono i suoi autori, proponendo ai giocatori di far parte, appunto, di quell'esercito.

Vestirete i panni di Mordimer Madderdin, un inquisitore al servizio di Dio inviato nella città di Koenigstein, devastato dal peccato e da una serie di misteri, che farà vivere ai giocatori una storia non lineare di questioni morali , con religione, violenza e vendetta , dove bisogna decidere che tipo di inquisitore si vuole diventare.

Il protagonista possiede abilità e talenti unici che gli consentono di risolvere i vari crimini e misteri che affliggono Koenigstein, con interrogatori abbastanza persuasivi per ottenere la verità dai sospetti ad ogni costo, ma anche cimentarsi in sequenze d'azione e combattimenti con la spada.

I, The Inquisitor non ha ancora una data di uscita, ma uscirà su PC tramite Steam, nonché su PlayStation e Xbox di ultima generazione.

Fonte: PCGamer