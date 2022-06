ID@Xbox Summer Game Fest, l'evento che offre tante demo è iniziato

Da oggi fino a lunedì 27 giugno, Microsoft lancerà il suo ID@Xbox Summer Game Fest. Un festival che consiste nel provare più di 30 giochi, di generi diversi, per i giocatori di Xbox Series X|S e One.

L'ID@Xbox Summer Game Fest è pensato per mettere in evidenza i giochi indipendenti disponibili o in arrivo. E c'è un pacchetto da scoprire tramite 34 demo, alcune delle quali arriveranno nel corso dei giorni. La scelta è quindi sostanziale ma anche varia. Ecco di seguito la lista dei titoli.

Another Crusade (Dragon Vein Studios)

Ato (Tiny Warrior Games)

Batora: Lost Haven (Stormind Games)

BattleCakes (Volcano Bean)

Boxville (Triomatica Games)

BROK the InvestiGator (COWCAT)

Broken Pieces (Elsewhere Experience)

Despot’s Game (Konfa Games)

Doodle God Evolution (JoyBits Games)

Endling – Extinction is Forever (Herobeat Studios)

Exhausted Man (Candleman Games)

Grid Force – Mask of the Goddess (Playtra Games)

Grotto (Brainwash Gang)

Lost Ruins (Altari Games)

Metal: Hellsinger (The Outsiders)

MUSYNX (MUSYNX Studio)

Nummels (Plattnip)

Overpass: Rhythm Roadtrip (Studio Bean)

Overrogue (EXE-CREATE)

PolyFury (Wayfarer Games)

RE:CALL (maitan69)

Richman10 (Softstar Technology)

Sail Forth (David Evans Games)

Severed Steel (Greylock Studio)

Shadowrun Returns (Codeglue)

Spiderheck (Neverjam)

Strings Theory (BeautifulBee)

Strong Moon (Chihuas Games)

Stuffed (Waving Bear Studio)

Terror of Hemasaurus (Loren Lemcke)

Tinykin (Splashteam)

Wave Break (Funktronic Labs)

Wreck Out (Four5Six)

YNGLET (Nifflas’ Games)

Si tratta di un'ottima occasione per provare una serie di titoli indie e trovare così piccole gemme indie.

Fonte: Windows Central