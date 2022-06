ID@Xbox Summer Game Fest, tantissime demo tutte da provare nell'evento in arrivo

Negli ultimi giorni ci sono state alcune conferenze sui videogiochi in cui sono stati mostrati una moltitudine di titoli di ogni genere. Se dopo averne visti alcuni vi è rimasta la voglia di provarli, ci sono buone notizie per voi.

ID@Xbox Summer Game Fest è un evento di Xbox che ci permetterà di riprodurre più di 30 demo delle prossime uscite in arrivo su Xbox One e Xbox Series X/S nei prossimi mesi. L'evento in questione partirà dal 21 giugno e rimarrà attivo fino al 27 giugno, quindi i giocatori avranno una settimana per trarne il massimo.

Un punto che Microsoft ha voluto chiarire è che è consuetudine pubblicare demo di titoli il cui sviluppo è completato o è in procinto di esserlo. D'altra parte, queste versioni di prova sono di prodotti non finiti, quindi non esclude che ciò che vediamo sia diverso da ciò che finirà per essere visto nella versione finale.

Per adesso non c'è ancora un elenco di tutte le demo che verranno abilitate, anche se l'azienda ha promesso che verrà svelato nella sua interezza nei prossimi giorni. Al momento ha annunciato il nome di quattro giochi che non mancheranno all'evento e sono l'action RPG Batora: Lost Haven, il thriller psicologico Broken Pieces, l'FPS Severed Steel e il simpatico platform e puzzle d'avventura Tinykin.

Fonte: VGC