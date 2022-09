I.G.I. Origins svela il gameplay in un trailer. Un primo sguardo allo stealth shooter ambientato nella Guerra Fredda

Il publisher Toadman Interactive e lo sviluppatore Antimatter Games hanno pubblicato il trailer di rivelazione del gameplay dello shooter in prima persona I.G.I. Origins, titolo annunciato nel 2019.

Qui sotto una panoramica del gioco, tramite la pagina Steam dedicata:

"Addentratevi nelle origini dell'Institute for Global Intelligence, con la reimmaginazione di un pioniere del genere sparatutto tattico in prima persona, il prequel di Project I.G.I. del 2000".

"Siete Michael King, nome in codice Regent, un ex soldato S.A.S., reclutato dall'MI6 per missioni globali segrete, volte a colpire un nemico che ha come obiettivo una guerra mondiale. Armato di un sofisticato arsenale per sviare, superare in astuzia o spazzare via i tuoi avversari, decidi il tuo approccio: spionaggio come fantasmi o pesanti scontri a fuoco".

"Le azioni contorte solleveranno dubbi sul vero nemico e rafforzeranno la vostra determinazione contro un mondo mutevole e ostile".

I.G.I. Origins è in fase di sviluppo per console e PC.

