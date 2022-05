Il Signore degli Anelli: Eroi della Terra di Mezzo è un nuovo titolo mobile in arrivo prossimamente

Electronic Arts, leader mondiale nell'intrattenimento interattivo, annuncia tramite un comunicato stampa una partnership con Middle-earth Enterprises, una divisione di The Saul Zaentz Company, per lo sviluppo di un nuovo gioco mobile free-to-play.

Il Signore degli Anelli: Eroi della Terra di Mezzo è un gioco di ruolo collezionabile che porta la fantasia e l'avventura de Il Signore degli Anelli ai suoi fan e al nuovo pubblico in un'esperienza strategica, sociale e competitiva. Il Signore degli Anelli: Eroi della Terra di Mezzo è l'ultima aggiunta al portafoglio mobile in espansione di EA, mentre l'azienda continua a fornire esperienze eccezionali e servizi dal vivo, raggiungendo più giocatori su più piattaforme in tutto il mondo.

Il Signore degli Anelli: Eroi della Terra di Mezzo sarà caratterizzato da una narrazione coinvolgente, combattimenti a turni, profondi sistemi di raccolta e un ampio roster di personaggi dal vasto universo de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. I giocatori combattono attraverso storie iconiche del mondo di Tolkien e intraprendono la lotta contro i grandi mali della Terra di Mezzo.

"Siamo incredibilmente entusiasti di collaborare con The Saul Zaentz Company e Middle-earth Enterprises sulla prossima generazione di giochi di ruolo mobile", ha detto Malachi Boyle, Vice Presidente di Mobile RPG per Electronic Arts. "Il team è pieno di fan de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit e ogni giorno mettono insieme la loro enorme passione e il loro talento per offrire un'esperienza autentica ai giocatori. La combinazione di grafica ad alta fedeltà, animazioni cinematografiche e arte stilizzata immerge i giocatori nella fantasia della Terra di Mezzo dove andranno testa a testa con i loro personaggi preferiti".

"Siamo entusiasti di lavorare ancora una volta con EA, questa volta per portare un gioco mobile ispirato esclusivamente alla Terra di Mezzo come descritto nelle opere letterarie di J.R.R. Tolkien ai suoi fan", ha detto Fredrica Drotos, Chief Brand & Licensing Officer per SZC's Middle-earth Enterprises. "È un onore lavorare con il talentuoso team di Capital Games, la cui conoscenza e l'amore per la storia è palpabile in tutto il gioco".

Il Signore degli Anelli: Eroi della Terra di Mezzo dovrebbe entrare nel beta testing regionale limitato quest'estate.