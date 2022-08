Il Signore degli Anelli in Unreal Engine 5 è l'incredibile progetto di un fan

Il Signore degli Anelli è stato completamente integrato nella cultura pop ormai da decenni. Prima con i mitici libri di JRR Tolkien e in seguito anche con la famosa trilogia di Peter Jackson. Da allora, il franchise ha avuto il tempo di espandersi ovunque: con altri lungometraggi, ma anche di nuovo nella letteratura o addirittura nei videogiochi.

Abbiamo così avuto adattamenti dei film, oltre a un MMO ancora oggi molto giocato; citiamo anche gli action-RPG di Monolith Productions come La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra e L'Ombra di Mordor, per non parlare nel gioco dedicato a Gollum che ha recentemete subito un piccolo rinvio. Insomma, di scelta ce n'è molta.

Eppure, i giocatori sognano ancora un nuovo titolo che sia più moderno, più ambizioso e più realistico. E alcuni di loro non stanno aspettando che la Warner Bros. dedichi un budget enorme a qualche studio per concentrarsi su un videogioco next-gen.

Nell'attesa possiamo gustarci questo prototipo creato da Enfant Terrible, uno sviluppatore indipendente specializzato in un campo specifico: realizzare le proprie demo tecniche sotto Unreal Engine 5, il nuovissimo motore di Epic Games che promette meraviglie.

In questo caso, ha immaginato come poteva essere il mondo de Il Signore degli Anelli e ha iniziato a inventare questa presentazione, tutto da solo. Per fare ciò, ha poi raccolto il lavoro di modellazione di molti artisti, dal database dedicato ad Unreal Engine 5.

Fonte: VG247