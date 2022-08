Immortality dal creatore di Her Story e Telling Lies 'arriverà presto' anche su Netflix

Immortality, il gioco del creatore di Her Story Sam Barlow con lo sviluppatore Half Mermaid è disponibile da oggi su PC Windows, tramite Steam e GOG, e Xbox Series X/S, dove è stato lanciato anche su Xbox Game Pass. Si tratta di uno dei migliori giochi dell'anno e alla fine sarà disponibile gratuitamente anche per gli abbonati Netflix.

In un annuncio sul suo account Twitter ufficiale, Half Mermaid ha detto ai fan che Immortality sarà disponibile per gli abbonati Netflix "molto presto". Lo studio ha continuato: "Ci stiamo prendendo del tempo extra per la nostra versione mobile per garantire che sia la migliore esperienza possibile per gli abbonati Netflix in tutto il mondo".

Per chi non lo sapesse, Immortality è composto da tre film con un'attrice di nome Marissa Marcel, tre film che, nella finzione del gioco, non sono mai stati lanciati al pubblico. I giocatori devono sfogliare il filmato disponibile, compresi i film stessi e le clip dietro le quinte, per scoprire cosa è successo a Marcel.

IMMORTALITY will be coming *very soon* to Apple and Android devices on @netflix. We are taking some extra time on our mobile release to ensure it's the best possible experience for Netflix members around the world. — IMMORTALITY (new Sam Barlow game, August 30th) (@HalfMermaid) August 30, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Immortality quindi, come altri giochi disponibili tramite Netflix, sarà giocabile su dispositivi iOS e Android. Se siete curiosi di sapere cosa ne pensiamo noi, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: Eurogamer