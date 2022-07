Immortality dal creatore di Her Story e Telling Lies rinviato. Annunciata la nuova data di uscita

Immortality di Half Mermaid Productions ha subito un rinvio. Invece di uscire il 26 luglio, il gioco sarà lanciato il 30 agosto su Xbox Series X/S, PC, iOS e Android (oltre a essere lanciato al day one su Game Pass).

Il director Sam Barlow ha dichiarato in un recente tweet: "ci sono voluti decenni perché il lavoro di Marissa Marcel trovasse la luce, quindi siamo felici di poter dedicare un mese in più per garantire che l'esperienza sia il più rifinita possibile".

"Speriamo che tutti coloro che attendono il gioco comprendano questo "male" necessario e continuino a prepararsi a scavare nel mistero più complesso a cui ho cercato di rispondere finora: cosa è successo a Marissa Marcel?".

Some news: pic.twitter.com/ZbxGHPQ0wt — IMMORTALITY (new Sam Barlow game, out August 30th) (@HalfMermaid) July 13, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Ma chi è Marissa Marcel? In Immortality è la protagonista di tre film di finzione: The Monk (1968), Minsky (1970) e Two of Everything (1999). La cosa assurda è che nessuno di questi film è mai stato distribuito e la Marcel alla fine è scomparsa. Spetta a un individuo di nome "Barlow" svelare il mistero e ricostruire il destino di Marcel.

Per farlo, i giocatori dovranno esaminare ogni filmato, mettendo insieme diverse inquadrature e scoprendo i vari collegamenti tra di esse. Nonostante sia un'esclusiva console Xbox al momento del lancio, Immortality arriverà in seguito su altre piattaforme.

Fonte: Gamingbolt.