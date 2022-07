Immortals Fenyx Rising 2 potrebbe avere meno somiglianze con Zelda: Breath of the Wild

Un evento Ubisoft Forward è previsto per settembre 2022 e, se le indiscrezioni si riveleranno corrette, potremo dare una prima occhiata a Immortals Fenyx Rising 2.

Originariamente conosciuto come Gods and Monsters prima di un cambio di nome forzato, Immortals Fenyx Rising è uscito nel dicembre 2020 con notevoli somiglianze con The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Se un nuovo report è indicativo, il sequel si libererà di queste somiglianze anche se sarà ancora simile dal punto di vista visivo. Questo lo sostiene il noto insider e giornalista Jeff Grubb.

Nel video qui sopra, Grubb sostiene che Immortals Fenyx Rising 2 (o come si chiamerà) sarà più uno spin-off che un sequel. A differenza dell'originale, che era ispirato alla cultura greca, il prossimo gioco sarà basato sulla cultura polinesiana delle Hawaii.

Grubb, inoltre, ha detto ai fan di non aspettarsi un'uscita a breve, poiché il progetto è ancora in fase di pre-produzione. Secondo il giornalista, il gioco dovrebbe uscire entro il 2025.

Fonte: PlayStation LifeStyle.