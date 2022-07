Immortals Fenyx Rising, il sequel incentrato sulla cultura polinesiana per un insider

Immortals Fenyx Rising sta per ottenere uno spin-off che esplora una cultura completamente nuova, ovvero quella polinesiana. Questo è secondo il rispettabile insider Jeff Grubb, anche se Ubisoft non ha ancora annunciato ufficialmente nulla in merito.

"Il sequel di Immortals Fenyx Rising creato da Ubisoft Quebec non è un vero e proprio sequel", ha dichiarato Grubb nel suo podcast. "È più uno spin-off...Il nome della produzione è Oxygen. Sei un eroe, un ragazzo o una ragazza e questa volta è basato sulla cultura polinesiana hawaiana. Parlano di un reboot visivo, ma il gioco è agli inizi, in pre-produzione, ho visto alcuni concept art. Probabilmente dovrebbe arrivare nel 2025".

Mancano quindi ancora alcuni anni al lancio, ma sembra che possiamo aspettarci qualcosa di più distinto, adottando un approccio di Assassin's Creed per esplorare nuovi luoghi e culture con ogni gioco. Tuttavia, un sequel non è stato ancora annunciato, quindi in questo momento tutto ciò che dobbiamo fare sono fughe di notizie e voci. Detto questo, un altro rispettabile insider, Tom Henderson, ha affermato all'inizio di quest'anno che un seguito è entrato nella pre-produzione, corroborando le affermazioni di Grubb.

Immortals Fenyx Rising è stato lanciato alla fine del 2020 il 3 dicembre, il che significa che potrebbero passare sette anni prima del lancio del suo sequel. Nel 2021, Ubisoft ha affermato di vantare "solide vendite in corso" e stava diventando una IP "preferita dai giocatori", aggiungendo che "ha tutte le carte in regola per diventare un titolo evergreen, specialmente su Switch", quindi un sequel non è così inverosimile.

Fonte: GamingBolt