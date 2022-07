Infamous e Sly Cooper non sono in sviluppo presso Sucker Punch e nemmeno in un altro team esterno

Sucker Punch è riuscita a tirar fuori una gallina dalle uova d'oro con Ghost of Tsushima, un classico open world ma con i vari elementi ben amalgamati tra loro; non è certo una cosa da poco. I rumor però sull'eventuale ritorno dei franchise di Infamous e Sly Cooper devono aver stuzziacato in qualche modo il team, che con una nota sul proprio sito ufficiale ha confermato che nessuno di essi è attualmente in sviluppo:

"Poiché i nostri giochi continuano a crescere in scala e complessità, richiedono la piena attenzione del nostro studio. Con la nostra attenzione sul nostro progetto attuale, non abbiamo in programma di rivisitare inFAMOUS o Sly Cooper in questo momento, e nessun altro studio sta attualmente lavorando a progetti relativi a quei franchise. Questi personaggi sono molto speciali, vicini e cari ai nostri cuori, quindi anche se non diremmo mai di non riaprire quelle porte lungo la strada, per ora non ci sono giochi inFAMOUS o Sly Cooper in sviluppo."

Questo ci porta alla frase "nostro progetto attuale", che potrebbe essere anche Ghost of Tsushima 2 visto il successo del titolo oppure la versione PC di quest'ultimo, ma per ora si può solo speculare.

Fonte: SuckerPunch