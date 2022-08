Inkulinati tra inchiostro e scritture medievali ha una finestra di lancio in Accesso Anticipato su PC e Xbox!

Tramite un comunicato stampa, lo sviluppatore Yaza Games e l'editore Daedalic Entertainment hanno annunciato oggi che il loro gioco di strategia basato sulle scritture medievali Inkulinati sarà lanciato in Accesso Anticipato su Steam e Xbox Game Preview di Microsoft nell'inverno 2022.

Creature mitiche, bestie umanoidi e disegni eccentrici! Sì, il Medioevo era pieno di fantasia, e così è Inkulinati. Il trailer che potete visionare in questo articolo mostra l'elegante interpretazione del gioco dei manoscritti medievali, insieme a battaglie strategiche a turni in cui il sedere di un coniglio può essere più pericoloso della spada di un cane.

Nel gioco assumerete il ruolo di un Inkulinati che esercita il potere di dare vita alle illustrazioni sulla pagina. Sui campi di battaglia dei libri in 2D del gioco, le creature inchiostrate seguono i comandi dei loro padroni, combattendo contro le bestie controllate dai rivali Inkulinati. Per ottenere un vantaggio sui loro nemici, i giocatori possono raccogliere nuovo inchiostro e armeggiare con il loro bestiario per trovare composizioni strategiche per il loro prossimo duello. Nuovi servitori possono essere sbloccati durante il gioco, aggiungendo abilità peculiari all'arsenale di Inkulinati, come lumache che mangiano umani.

I giocatori possono preparare le loro truppe ad approfondire l'impegnativa campagna per giocatore singolo del gioco, con l'obiettivo di salvare il loro padrone, o sfidare altri Inkulinati localmente. Il gioco presenta mappe intricate che influenzano i duelli, consente diversi stili di gioco (ad es. aggressivo o calcolatore) e affascina con uno stile artistico unico e un tipo speciale di umorismo oscuro.

L'appuntamento per l'Accesso Anticipato quindi è per questo inverno. Maggiori informazioni sulla data verranno condivise in seguito.