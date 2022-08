Inkulinati, il bizzarro gioco medievale arriverà al day one su Xbox Game Pass

Tra i giochi che consigliamo di tenere d'occhio c'è Inkulinati. Sviluppato da Yaza Games, è un RTS che immerge il giocatore in manoscritti medievali e come abbiamo potuto vedere in alcuni trailer, non manca di umorismo.

Sebbene il titolo sembri avere molte qualità, come bonus sarà disponibile il primo giorno per tutti gli abbonati ad Xbox Game Pass e PC Game Pass. Attualmente Inkulinati non ha ancora una data di uscita definitiva, ma dovrebbe essere annunciata presto poiché il gioco è ora entrato in fase Gold.

"Inkulinati è un gioco di strategia basato sull'inchiostro uscito da manoscritti medievali, in cui il dorso di un coniglio può rivelarsi più letale della spada di un cane" si legge nella descrizione del gioco. "Prendete il comando nei duelli di Inkulinati con sorprendente profondità tattica (e umorismo!). Intraprendete un viaggio in continua evoluzione, sviluppando il vostro bestiario, sconfiggendo le creature medievali e raccogliendo potenziamenti per liberare i vostri poteri speciali".

Rejoice Inkulinati Apprentices!📯



Inkulinati is coming Day 1 to @XboxGamePass and @XboxGamePassPC!



You'll become Masters of the Living Ink on Xbox One, Xbox Series X | S, PC, and Cloud.#Xbox pic.twitter.com/3TQMF1SQGM — Yaza Games | Inkulinati (@YazaGames) August 9, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Non ci resta che attendere la data di uscita programmata per quest'anno.