Insomniac Games al lavoro su un nuovo gioco multiplayer per PS5? Si tratterebbe di una nuova IP

Insomniac Games deve essere uno degli studi PlayStation first party più attivi in questo momento e, dopo un periodo eccezionalmente ricco, ora lo studio starebbe lavorando non solo a Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine, ma anche a un gioco multiplayer non annunciato per PS5.

Il team, di recente, sta preparando lo staff per il progetto e un annuncio di lavoro potrebbe aver rivelato un dettaglio importante al riguardo.

Un annuncio di lavoro per la posizione di Art Director per il progetto multiplayer sembra suggerire che il gioco sarà una nuova IP. Il candidato ideale per il il ruolo dovrà assistere nella "pre-produzione e nello sviluppo di nuove IP con i direttori creativi".

Ora, voci passate hanno indicato che il gioco multiplayer di Insomniac sarà l'ennesimo titolo Marvel. Una nuova proprietà Marvel con un universo originale e una storia simile a Marvel's Spider-Man e Marvel's Wolverine sarebbe tecnicamente una nuova IP per Insomniac, anche se non possiamo esserne completamente sicuri.

Ovviamente, dato che per ora lo sviluppatore ha molto altro in cantiere, probabilmente passerà del tempo prima di scoprire quale sarà questo gioco multiplayer.

Fonte: Gamingbolt.