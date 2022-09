Intel Arc A770 supera Nvidia RTX 3060 nel ray-tracing: con i nuovi benchmark non ci sono dubbi

Cominciano a uscire fuori i primi benchmark ufficiali per Intel Arc A770, con dati abbastanza ragguardevoli per essere la prima volta per il "team blu". I Benchmark prendono in esame una delle rivali, RTX 3060, facendo segnare punteggi superiori in generale ma soprattutto nel campo in tempo reale del ray-tracing.

Sono venti i giochi presi in esame, tra Cyberpunk 2077, F1 22, Watch Dogs Legion, Deathloop e Control, facendo segnare un bel 14% di performance maggiore rispetto RTX 3060, con titoli testati a 1080p e con ray-tracing attivato. Sono stati comunicati anche i dati prestazionali di XeSS, l'anti-DLSS, con prestazioni rilevati su giochi come Ghost Wire Tokyo e Shadow of the Tomb Raider a 1440p, constatando un netto miglioramento delle prestazioni quando questo sistema di upscaling è attivo.

Probabilmente servono altri dati, del resto questi sono effettuati dalla casa madre. I risultati sono comunque molto incoraggianti e se il prezzo risulterà essere competitivo, potrebbe trattarsi di un must buy.

Fonte: Videocardz