Intel promette gestione migliore del ray-tracing ed è già al lavoro sulla prossima generazione di GPU

Siamo nel periodo dell'anno in cui il nuovo hardware per PC comincia a mostrarsi e a immerttersi sul mercato. Se per i processori si è dato il via con i nuovi Ryzen AMD con le GPU ci troviamo nella quiete prima della tempesta, con Intel pronta a fare da outsider o addirittura, qualcosa in più.

Sì perché le nuove Arc Alchemist sembrano molto promettenti, non solo sul lato prestazionale ma anche di prezzo, con la casa madre che promette costi molto competitivi. Tom Peterson e Ryan Shrout, due dei pezzi grossi del marketing Intel, sono stati intervistati da PCGamer proprio sulle nuove Arc, rivelando interessanti informazioni.

Head to Berlin this week for a chat with Intel's @ryanshrout and Tom Petersen about @IntelGraphics and what's in store/what they've learned so far about building discrete GPUs. Go check it out over on @pcgamer!



Some tasty promises of RT performance for Alchemist in there 👀 pic.twitter.com/BajvJQRKRO