Intellivision Amico starebbe cancellando i preordini effettuati tramite Gamestop

L’Intellivision Amico non naviga proprio in ottime acque e l'ultima nuova in merito non è affatto una buona nuova: pare infatti che Gamestop stia cancellando i preordini per la console. Ad alcuni utenti sono arrivate delle email che sostengono che Intellivision ha chiesto di annullare i preordini.

Da una trascrizione di un altro utente che ha ricevuto una chiamata in merito si può aggiungere qualche dettaglio in più: la chiamata diceva “Gamestop ci ha appena avvisati che non rilasceranno più il prodotto, ed è stato completamente cancellato”. Questo potrebbe far pensare che solo Gamestop non garantirà più gli ordini di Amico, ma c’è dell’altro… e non sono comunque buone notizie.

Lo scorso mese la società non ha raggiunto il suo obiettivo della campagna di investimento di 5 milioni di dollari per soli 58.001 dollari. Il giornalista dell’ambiente tech Sam Machkovech l'ha individuato come un presagio nefasto: “La mia ipotesi è che Intellivision ha capito che lo slancio degli investimenti si era congelato, che se concludono alla svelta ottengono i soldi prima, e che rivendicare e spendere questi soldi è l'ultimo passo prima della dichiarazione di fallimento.”

Il rilascio di Amico doveva avvenire nell'ottobre del 2020, ma poi la pandemia di COVID-19 ha causato una serie di rinvii che non l’hanno mai fatta arrivare sugli scaffali, men che meno nelle case di chi l’ha preordinata, al punto che sono addirittura usciti otto giochi per il sistema Amico ad ottobre nonostante non ci fosse ancora una data di uscita.

Fonte: VGC