Internet Explorer dopo 27 anni di onorato servizio va definitivamente in pensione

Internet Explorer, il browser che ha introdotto molti consumatori al concetto di navigazione in Internet, è andato in pensione. Microsoft ha spostato le sue energie verso il supporto di Microsoft Edge dal 2015, ma ora la società sta ufficialmente ritirando il supporto e guiderà tutti gli utenti IE rimanenti verso il browser Edge.

Nei prossimi mesi, gli utenti che utilizzano ancora Internet Explorer riceveranno un messaggio di reindirizzamento a Edge. Successivamente, un futuro aggiornamento di Windows disabiliterà permanentemente Internet Explorer. Lo spirito del browser continuerà, tuttavia, poiché Edge ha la sua "modalità IE" per supportare le app Web precedenti che richiedono Internet Explorer.

Nel bene e nel male, tuttavia, Internet Explorer fa parte della storia di Internet e un'altra parte dell'eredità dei vecchi strumenti Internet che si stanno estinguendo, come Flash. Internet Explorer è stato per anni il browser predefinito per il sistema operativo più comune.

Ora, come ha appunto affermato Microsoft "il futuro di Internet Explorer è Edge".

