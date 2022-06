Internet Explorer è morto e qualcuno gli ha dedicato persino una tomba

Un ingegnere informatico coreano non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione di "dedicare" all'ormai defunto browser Web Internet Explorer di Microsoft una specie di tributo.

Come vi avevamo riportato, Microsoft ha interrotto il supporto per il browser un tempo dominante e che numerosi navigatori del web utilizzavano per destreggiarsi su internet. L'applicazione dopo 27 anni si unisce ora a telefoni BlackBerry, modem dial-up e molta altra tecnologia obsoleta che ora non serve più.

A tal proposito Jung Ki-young ha deciso di commemorare la scomparsa di Internet Explorer spendendo $ 330 per una lapide. La tomba include il logo iconico appena sopra l'epitaffio: "Era un buon strumento per scaricare altri browser". Dopo che il memoriale è stato esposto in un bar gestito da suo fratello nella città meridionale di Gyeongju, la foto della lapide è diventata virale.

Jung ha dichiarato che il memoriale serve a mostrare i suoi sentimenti contrastanti per il vecchio software, che aveva svolto un ruolo così importante nella sua vita lavorativa. "La definirei una relazione di amore-odio perché Explorer stesso una volta ha dominato un'era", ha detto Jung.

Fonte: Engadget