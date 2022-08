Inti Creates lavora a Grim Guardians: Demon Purge, un nuovo progetto che unisce Castlevania e Mega Man

Lo sviluppatore e publisher Inti Creates, noto per il suo lavoro su giochi come Mega Man Zero, Azure Striker Gunvolt e Bloodstained: Curse of the Moon, ha annunciato di essere al lavoro su un nuovissimo platform d'azione 2D che sembra un mash up di tutti e tre i titoli precedenti.

Grim Guardians: Demon Purge riprende le meccaniche di shooting di Mega Man e le fonde con i combattimenti corpo a corpo visti nei classici titoli di Castlevania. Il gioco vede protagonisti due cacciatori di demoni, Shinobu e Maya, che devono infiltrarsi in un pericoloso castello che ora si trova al posto della loro vecchia scuola. Potrete passare da un personaggio all'altro per sfruttare le loro abilità uniche, oppure potrete unirvi a un amico per giocare in cooperativa.

"Grim Guardians è incentrato su due cacciatori di demoni che tornano alla loro scuola dopo una missione ma trovano un castello demoniaco al suo posto. I giocatori controllano entrambe le sorelle cacciatrici di demoni in questo gioco d'azione 2D a scorrimento laterale. I giocatori devono padroneggiare le abilità e gli attributi unici di ciascuna delle sorelle per superare i difficili livelli con i boss che li attendono. Potranno inoltre trovare nuovi percorsi attraverso ogni livello utilizzando le abilità dei due personaggi, in modo da mantenere fresche le fasi di gioco".

Nonostante il gioco sia stato reso giocabile per i partecipanti alla fiera di giochi indie "BitSummit X-Roads" a Kyoto questo fine settimana, sembra che Grim Guardians sia ancora nella fase iniziale di sviluppo, quindi una data di uscita è probabilmente ancora lontana.

