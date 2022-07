InXile lavora al mocap dell'esclusiva Xbox sviluppata in Unreal Engine 5

InXile Entertainment è uno degli studi di Xbox Game Studio al lavoro sul suo prossimo progetto. Dato che Wasteland 3 è stato lanciato nel 2020, questo nuovo titolo rimane ancora avvolto nel mistero, anche se oggi sappiamo un piccolo dettaglio in più.

Brian Fargo, il capo di inXile, ha pubblicato su Twitter una scena di un'altra giornata di lavoro dello studio. Questa volta l'immagine ci mostra un lavoro di mocap, o motion capture, presumibilmente di qualche personaggio per il prossimo gioco.

inXile ha risposto con le seguenti parole: “Siamo sicuri che non c'è nulla in questa immagine che mostri quale sarà il nostro prossimo gioco. Probabilmente”. L'immagine dà qualche indizio, ma nessuno nei commenti è stato in grado di scoprire nulla. Ciò che spicca è che l'attore mocap tiene in mano una sorta di bastone, che potrebbe essere una delle "armi" del protagonista, ma questa è solo un'ipotesi.

Pretty sure there’s nothing in this image that gives away what our next game is. Probably. https://t.co/jLqQbmAFex