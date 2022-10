iPhone prima generazione, venduto uno ancora sigillato a 40.000 dollari

Il mondo del collezionismo è strano. Il valore di un oggetto molte volte viene dettato il più delle volte anche dallo stato di conservazione della sua confezione originaria. Un esempio chiaro viene fornito da un iPhone primo modello prodotto nel 2007 venduto alla clamorosa cifra di 39.339,60 dollari, in quanto ancora inscatolato e sigillato.

Questo è successo ad una asta della LCG Auction, dove lo smartphone, prodotto nel luglio del 2007, è stato presentato. Ricordiamo che al lancio negli USA l’iPhone costava 599 dollari. Il particolare dell’asta è che il prezzo è quadruplicato nell’arco di un giorno, partendo da una base piuttosto consistente, pari a 2.500 dollari. Secondo la casa d’aste, il sigillo di fabbrica ed i dettagli della confezione sono perfetti e senza manomissioni, e quindi originali.

“Questo esemplare di prima versione sigillato in fabbrica è in condizioni eccezionali. Praticamente impeccabile lungo la superficie e i bordi, il sigillo di fabbrica è pulito con dettagli di cucitura e tenuta corretti. Le etichette sul retro sono correttamente immacolate sotto il sigillo. Tutto originale - nessun adesivo aftermarket o etichette UPC su questo. Nuovissimo, mai attivato", si legge nella nota ufficiale.

Sicuramente non sono oggetti e aste destinate a noi comuni esseri umani che viviamo nel mondo reale, tuttavia è interessante come alcuni oggetti, seppur ormai privi di valore, possano valere se ancora confezionati come il primo giorno di vendita.

Fonte: IGN