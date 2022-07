Itch.io pubblica un bundle di oltre 750 giochi per finanziare il diritto all'aborto

La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di eliminare Roe v. Wade è stata denunciata in tutto il settore dei videogiochi. Non solo le aziende hanno condiviso dichiarazioni pubbliche contro la decisione, ma molte di loro si sono anche offerte di coprire le spese di viaggio di coloro che vogliono abortire ma non possono farlo nella loro zona. Sono state fatte donazioni anche a organizzazioni non profit che lavorano per l'assistenza sanitaria delle donne.

L'ultimo tra questi è Itch.io. La piattaforma di giochi indipendenti sta raccogliendo fondi per il Collective Power Fund tramite l'Indie Bundle for Abortion Funds. "Alla luce della decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di ribaltare Roe v. Wade e minacciare e rimuovere l'accesso all'aborto, i creatori di tutto itch.io hanno contribuito con progetti a questo pacchetto di solidarietà", ha affermato Itch.io.

"Il 100% dei proventi di questo pacchetto andrà al Collective Power Fund del National Network for Abortion Fund, che trasferisce denaro direttamente ai fondi per l'aborto in oltre 20 stati degli Stati Uniti, con un focus particolare nel sud e nel Midwest (dove spesso è più difficile ottenere l'accesso agli aborti). Le partnership della NNAF con questi fondi per l'aborto forniscono risorse e fondi diretti a molte delle persone più colpite da Roe v. Wade, verso un'azione immediata".

Folks, the indie bundle for abortion funds is live.

The bundle contains over 700 creations, among which is my game Lieve Oma.

It's worth over $3000, and you can get it for $10 or more.



All proceeds go to the National Network for Abortion Fund.



Please donate, RT and share! pic.twitter.com/sCuLYUBNX6