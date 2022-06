Jak and Daxter riceve un porting per PC non ufficiale

Jax and Daxter di Naughty Dog è uscito per la prima volta su PS2 nel 2001 e ancora oggi è ricordato con affetto da molti giocatori. Sebbene abbia generato un paio di sequel e alcuni spin-off, il primo gioco è celebrato come la quintessenza del platform e dell'esperienza collezionistica. Oggi, a parte una riedizione della trilogia per PS4, l'IP di Jak and Daxter è stata per lo più trascurata da Naughty Dog in favore di giochi più grintosi come The Last of Us.

Mentre i suoi sviluppatori originali si sono concentrati su altri progetti, i fan non hanno dimenticato questa IP classica. Alcuni fan di Jak and Daxter sperano ancora che questo iconico franchise di PlayStation possa tornare in auge, mentre altri stanno prendendo in mano la situazione. Tra questi c'è un gruppo di fan che sta portando l'intera trilogia sulle moderne piattaforme PC.

Questo progetto è stato realizzato da un gruppo di fan che avevano come obiettivo il porting del primo gioco Jak and Daxter su PC. Secondo la pagina GitHub del progetto, si tratta di un compito arduo, visto che il codice originale del gioco è scritto in un linguaggio di programmazione personalizzato creato da Naughty Dog. Per questo motivo, il team ha dovuto creare un proprio sistema in grado di scomporre il codice in qualcosa di leggibile dai PC, di estrarre le risorse e di inserirlo in un'applicazione nativa in grado di funzionare su Linux e Windows.

Daaaamn, these decomps are getting insane!



JAK AND DAXTER PC PORT!!! Nope, not even kidding. Litterally Jak 1, running natively on PC. And it's got some new options in the menu too!



Jak II/3 is next.https://t.co/c2lkAot3fa pic.twitter.com/1WJuSp9yK8 — SteveBH (@SteveBH_) June 16, 2022

PLUS it's built off the original black box release, which means it can be used for speedrunning (if you're into that). They estimate it's around 80% complete.

I have issues with the sequels, but I LOVE Jak 1. Jak 1 is one of Naughty Dog's best, so this is amazing. — May (@RandomName256) June 18, 2022

The Jak and Daxter PC port supports Ultrawide 😍 pic.twitter.com/j8agxcrWMB — Jak and Daxter | 𝗘𝗖𝗢-𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗧𝗬 (@eco_mmunity) June 18, 2022

L'ultimo aggiornamento ha rilevato che il team ha codificato la maggior parte del gioco e ora i fan possono giocare a tutto Jak and Daxter dall'inizio alla fine. Anche in questo stato, i giocatori possono finire il gioco con il 100% di completamento.

Ora il team dovrà effettuare alcuni test sui bug per migliorare l'esperienza di gioco. Si prevede inoltre di perfezionare il codice e di aggiungere altre funzioni, come il pulsante per saltare le cutscene. Come accennato in precedenza, il team ha in programma anche il porting dei sequel di Jak e Daxter.

Il porting non ufficiale di Jak and Daxter per PC è ora disponibile.

