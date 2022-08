Jetpack Joyride 2 riemerge come esclusiva Apple Arcade e ha una data di uscita

Jetpack Joyride 2 - il sequel dello sparatutto a scorrimento laterale del 2011 dello sviluppatore Halfbrick Studios - è finalmente riemerso e sarà lanciato come esclusiva Apple Arcade il 19 agosto.

Halfbrick - lo studio responsabile anche del classico mobile Fruit Ninja - aveva inizialmente annunciato un sequel per iOS e Android di Jetpack Joyride nel febbraio 2021, con un trailer di accompagnamento che suggeriva un'azione molto familiare, anche se con un nuovo stile artistico in HD.

L'annuncio è stato accompagnato da un lancio limitato in alcuni territori, ma a marzo di quest'anno Halfbrick ha improvvisamente ritirato il gioco da Google Play e dall'App Store, dichiarando che era "entrato in una nuova fase chiusa di sviluppo per un periodo indefinito".

Dopo la conferma del lancio su Apple Arcade alla fine del mese, la mossa di Halfbrick ha ora molto più senso, soprattutto perché il gioco, precedentemente free-to-play, è stato rielaborato per adattarsi alla politica di zero microtransazioni di Apple Arcade.

Jetpack Joyride 2 arriverà su Apple Arcade il 19 agosto insieme ad altri tre titoli: Amazing Bomberman di Konami, My Talking Tom+ di Outfit7 Limited e Love You to Bits+ di Alike Studio.

Fonte: Eurogamer.net.