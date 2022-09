Jim Ryan si scaglia apertamente contro Microsoft: 'inadeguata l'offerta di avere Call of Duty solo per tre anni'

Da quando Microsoft ha avviato l'acquisizione di Activision Blizzard, molti sono stati i dubbi degli utenti PlayStation e di tutta Sony stessa, con la paura di veder trasformate in esclusiva tutte le opere dei due colossi. Call of Duty è stato ovviamente uno dei brand presi sotto esame e le cose, cominciano a essere complicate.

Sì, perché dopo la "rassicurazione" avvenuta dallo stesso Phil Spencer, sulla non-esclusività di CoD, è intervenuto a gamba tesa Jim Ryan sulle pagine di GamesIndustry, accusando Microsoft di comportamento scorretto e ritenendo totalmente inaguata l'offerta proposta a Sony.

Insomma, la console war sembra trovare nuova miccia, nonostante l'accordo che sembra essere stato firmato dalle due parti, che garantirebbero i prossimi tre Call of Duty (Modern Warfare 2 incluso), lasciando ampio spazio nel trasformare in esclusiva, successivamente, uno dei brand più potenti al mondo

Sony però non l'ha presa particolarmente bene e questo lo vediamo dalla viva voce del CEO PlayStation Jim Ryan:

"Non avevo intenzione di commentare quella che intendevo essere una discussione d'affari privata, ma sento il bisogno di mettere le cose in chiaro perché Phil Spencer ha portato questo nel forum pubblico", ha dichiarato Ryan.

"Microsoft ha offerto a Call of Duty di rimanere su PlayStation solo per tre anni dopo la fine dell'attuale accordo tra Activision e Sony. Dopo quasi 20 anni di Call of Duty su PlayStation, la loro proposta era inadeguata su molti livelli e non ha tenuto conto di l'impatto sui nostri giocatori. Vogliamo garantire che i giocatori PlayStation continuino ad avere l'esperienza Call of Duty della massima qualità e la proposta di Microsoft mina questo principio".

Quello che verrà dopo è indecifrabile: sicuramente non si farà attendere la risposta di Microsoft.

Fonte: GamesIndustry