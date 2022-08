Johnny Depp torna a recitare per un trailer del gioco mobile Sea of Dawn

Johnny Depp torna sullo schermo con un cortometraggio per Sea of Dawn, un nuovo gioco per cellulare. La star dei Pirati dei Caraibi era una volta uno degli attori di maggior successo commerciale di Hollywood e ha una lunga lista di film di successo a suo nome. Oltre a interpretare il Capitano Jack Sparrow nel franchise dei Pirati della Disney, Depp è noto per aver recitato in film di successo come Alice nel Paese delle Meraviglie e Animali fantastici. Tuttavia, la reputazione di Depp ha sofferto molto negli ultimi anni.

Nel 2018, tra battaglie legali che coinvolgono la sua ex moglie Amber Heard e le sue accuse di abusi domestici contro di lui, la Warner Bros. ha chiesto a Depp di dimettersi dal franchise di Animali fantastici. Successivamente, i piani per lui di fare un sesto film di Pirati dei Caraibi sono stati abbandonati dalla Disney.

Ora però Depp ha sorpreso i fan con un nuovo cortometraggio intitolato "Adventurer's Game" per il gioco per cellulare Sea of Dawn. Il cortometraggio è stato realizzato dallo sviluppatore cinese del gioco, Mosasaur Studio, e condiviso online da Superpixel. Nel video di quattro minuti, Depp interpreta il personaggio di un eccentrico avventuriero marittimo e collezionista di ciondoli di nome Phillip Artoosh.

Nel video dietro le quinte di accompagnamento, Depp rivela di aver creato personalmente il personaggio da solo ed è stato profondamente coinvolto nella produzione di Sea of Dawn. È interessante notare che il personaggio Artoosh ha sorprendenti somiglianze con il ruolo più iconico dell'attore. I fan noteranno che il discorso confuso, il trucco pesante e il costume particolare sono tutti apparenti riferimenti al Capitano Jack Sparrow.

Fonte: Deadline