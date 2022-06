Junichi Masuda lascia Game Freak e si unisce a The Pokémon Company

Junichi Masuda, una delle menti creative più importanti di Game Freak che ha diretto e composto la colonna sonora di numerosi videogiochi della saga Pokémon, lascia lo studio per unirsi al team di The Pokémon Company come chief creative officer.

Secondo la dichiarazione ufficiale rilasciata dalla stessa The Pokémon Company, Masuda ha lasciato ieri, 31 maggio, la sua posizione in Game Freak come CEO. A partire da oggi, 1 giugno, il creativo lavorerà come chief creative officer nella suddetta azienda per sviluppare nuovi servizi e prodotti.

"Sono stato director della serie di videogiochi Pokémon, a cominciare da Pokémon Rubino e Zaffiro, fino a Pokémon X/Y, e sono stato coinvolto nello sviluppo di molti videogiochi, incluso Pokémon GO", ha dichiarato Masuda. "Vorrei esprimere i miei più sinceri ringraziamenti a tutti i fan di Pokémon. In futuro, spero di spingere i confini dei videogiochi cercando di portare più sorprese, divertimento ed eccitazione alle persone di tutto il mondo, facendo del mio meglio per connettere le persone, espandere i giochi e aiutare a creare mondi più ricchi. Apprezzo il vostro continuo supporto nel mio nuovo ruolo", ha aggiunto.

A proposito: sapete che nella giornata di oggi verrà condiviso un nuovo trailer per Pokémon Scarlatto e Violetto?

Fonte: The Gamer