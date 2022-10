Just a To the Moon Series Beach Episode è stato annunciato per PC e arriverà entro pochi mesi

Trovare un titolo alla propria opera è sempre complesso ma c'è chi, come gli autori di To the Moon, Finding Paradise e Impostor Factory, arriva direttamente al sodo, presentando Just a To the Moon Series Beach Episode, essenzialmente un piccolo episodio della serie, in arrivo tra la fine del 2022 e l'inizo del 2023 su PC.

Questa la sinossi, anche questa, diversa dal solito:

"Preparati per una nuova breve avventura come dipendente della SigCorp: l'equipaggio parte per una vacanza interamente pagata al Golden Lobster Hotel & Resort, per un totale complessivo di un giorno, che a quanto pare è il massimo che l'azienda era disposta a sborsare. ¯\_(ツ)_/¯

Unisciti ai creatori di To the Moon, Finding Paradise e Impostor Factory in questa avventura narrativa piena di minigiochi, misteri e relax, oltre a...

...Aspetta, la maggior parte dei personaggi qui dovrebbe essere già morta.

Caratteristiche principali:

Una spiaggia. Un episodio. Un accogliente mix tra elementi di gioco di avventura e l'estetica classica dei giochi di ruolo. Dialoghi talmente pieni di errori da sembrano veri. Platplat l'ornitorinco. Rudog. Long-cat e Ricebot (?)."

Non è una descrizione che si vede tutti i giorni.

Fonte: Gematsu