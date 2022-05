Kanye West voleva creare un videogioco insieme a Shigeru Miyamoto

Kanye West ha proposto un videogioco a Shigeru Miyamoto. Lo stesso Kanye ha annunciato il gioco nel 2016 durante un evento New York: si sarebbe chiamato “Only One”, e avrebbe dovuto raccontare della madre del rapper che viaggia nel paradiso.

Zachary Ryan, ex redattore di IGN e attualmente lead community producer di Twitch, ha raccontato che West aveva conferito direttamente con Miyamoto, anche se in modo forse un po’ troppo diretto, essendosi l'artista presentato durante l’E3 del 2015, senza aver concordato prima per vedere Miyamoto, e gli ha descritto il pitch.

at the end of the story, he nodded and said "it was very interesting." there was a long pause and he added "it was very moving."



then he laughed REALLY hard and said "Kanye West wanted to make a game with Nintendo" and then, in English, "Wow!" and gave me two thumbs up.